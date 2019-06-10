Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde işgali altındaki Nemliye köyünde bir üyesinin öldürülmesi üzerine, failin Ebu Nitil köyünde olduğunu ileri sürerek köye havan ve topçu saldırısı düzenledi.
1 sivilin öldüğü, 1 sivilin yaralandığı saldırıdan sonra Ebu Nitil sakini yaklaşık bin sivil, çöl bölgesine doğru kaçtı.
Köylülerin, ABD öncülüğündeki koalisyondan olaylara müdahale etmesini istediği ancak yanıt alamadığı öğrenildi.
YPG/PKK, Deyrizor'un doğusunu ABD desteğiyle işgalinde tutuyor. Söz konusu bölgedeki Arap halk, örgüt işgalini sık sık protesto ediyor. Örgüt son dönemde ekili tarım arazilerini yakarak halka tehdit oluşturuyor.
Kaynak: AA