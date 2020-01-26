Terör örgütü Azez'de sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 15 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'e düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırı sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi.
Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediğini belirtti.
Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
Etiketler: terör örgütü azez PKK/YPG terör saldırısı suriyeSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 19:06