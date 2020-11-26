Ocak ayında İran’da Ukrayna uçağının düşürülmesinin ardından Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenler iklim aktivisti Greta Thunberg’i taklit etti.

Komedyenler Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yla 'Greta' olara telefonda 10 dakika boyunca sohbet etti.

Trudeau, konuşmada Ukrayna uçağının düşürülmesini gündeme getirerek tepki gösteren ‘Sözde Greta’ya gerginliğin giderilmesi için elinden geleni yaptığını anlatmaya çalıştı.

‘Sözde Greta’, geleceğimiz gibi bugünün de bizden çalınmaması yönünde adımlar atılması için, Trudeau’dan ABD Başkanı Donald Trump ve NATO üstündeki etkisini kullanmasını rica etti.

‘Yetişkinsiniz ama çocuk gibi davranıyorsunuz’

‘Sözde Greta’, “NATO’dan ayrılın. Silahlarınızı bırakın. Çiçek toplayın. Doğaya gülümseyin” dedi. Trudeau ise “Ben de askerlere gerek duyulmayan bir dünya hayal ediyorum, ancak henüz öyle bir dünyada yaşamıyoruz maalesef” yanıtını verdi.

Komedyen daha sonra, “Yetişkinsiniz fakat çocuk gibi davranıyorsunuz. Herkes için bir yerin olacağı bir dünya yaratabiliriz. Siyah ve beyazlar için. Hristiyanlar ve Müslümanlar için. Trump ve Putin için. Sizin için, benim için. Boris Johnson için sizin ülkenizde bilinen Terrance ve Phillip için.” ifadelerini kullandı.

Terrance ve Phillip’in çizgi film karakterleri olduğunu farketmeyen Kanada Başbakanı konuşmayı sürdürdü, sözde 'Greta’ya geçen yıl federal seçimler öncesinde Kanada’yı ziyaret ettiği için teşekkür etti.

‘Taklit Greta’, Trudeau’dan daha sonra kendisini çizgi film karakterleri Terrance ve Phillip’le tanıştırmasını istedi. İşletildiğinden tam emin olamayan Trudeau, “Ekibime sorup aranızda nasıl bağlantı kurabileceğimizi öğreneceğim” dedi.

‘Greta’nın bir kez daha bunun mümkün olup olmadığını sorması üzerine Trudeau işletildiğini anladı. Trudeau, “Bir dakika, Terrance ve Phillip Kanadalı çizgi film karakterleri değil miydi? Onları kişisel olarak tanımıyorum. “diyerek uzun süren konuşmayı sonlandırdı.