Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tel Abyad'da 78 kilo patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş 78 kilo patlayıcı ele geçirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde gerekli önlemler alınarak yapılan aramalarda, 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilo el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi.
İnceleme ve tasnif işlemlerinin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.
Yerel adli makamlarca patlayıcılarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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