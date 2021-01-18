Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde gerekli önlemler alınarak yapılan aramalarda, 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilo el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi.

İnceleme ve tasnif işlemlerinin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

Yerel adli makamlarca patlayıcılarla ilgili soruşturma başlatıldı.