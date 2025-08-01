Teknoloji devleri, İngiltere'deki yeni yasa kapsamında Gazze içeriklerini engelliyor

Geçen cuma yürürlüğe giren yasa, sosyal medya şirketlerine 18 yaş altındaki kullanıcıları, kendine zarar verme ve şiddet içeren içeriklerden korumakla yükümlü kılıyor.

Kuralları ihlal eden platformlar 18 milyon sterline kadar ya da küresel gelirlerinin yüzde 10'una varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Ciddi ihlallerde platformlar ülkede tamamen engellenebilecek.

Ancak BBC Verify, X (eski Twitter) ve Reddit'te yaş doğrulaması yapmayan kullanıcıların, kamu yararına olan içeriklere dahi erişemediğini ortaya koydu.

Yasaklananlar arasında Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki yıkımı konu alan görüntüler gibi hassas konuların meclisteki tartışmaları da yer alıyor.

“Yasa, rahatsız edici de olsa gerçeklerin bastırılması için kullanılmamalı”

Oxford İnternet Enstitüsü'nden teknoloji ve regülasyon profesörü Sandra Wachter, kamu yararına olan içeriklerin bastırılmasından endişe duyduğunu belirtti. Wachter, bu yasanın asıl amacının kamuoyundan bilgi saklamak olmadığını vurguladı.

BBC Verify'nin ulaştığı örneklerden biri, Gazze'de enkaz altında ailesini arayan bir adamı gösteren video. Klipte hiçbir grafik görüntü yer almamasına rağmen, yaş doğrulaması yapılmadan erişilemedi.

BBC'nin müdahalesinin ardından X, bu içerikteki uyarıyı kaldırdı.

Benzer şekilde, Ukrayna'da havada vurulan İran yapımı bir Shahed insansız hava aracı videosuna da erişim kısıtlandı. Klipte can kaybı bulunmuyordu.

Uzmanlar: Aşırı sansür, yasanın ruhuna aykırı

Londra Ekonomi Okulu’ndan çocukların dijital hakları uzmanı Prof. Sonia Livingstone, platformların zamanla kamu yararına içerikleri engellemeden çocukları korumayı öğrenebileceğini söyledi.

Ancak bazı uzmanlar, platformların yasaya karşı tepki olarak "fazla engelleme" yapabileceğini öne sürüyor.

X’in sahibi Elon Musk, yasayı açıkça eleştiriyor. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yasanın amacı halkı bastırmak” dedi ve yasanın İngiltere’de ürün lansmanlarını engelleyebileceğini savundu.