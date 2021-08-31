ABD'nin California eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Hao Kuo Chi isimli bilgisayar korsanı, Apple temsilcilerinden birinin kimliğine bürünerek 300'den fazla kişinin icloud hesabına erişti.

Hesaplara izinsiz giriş yapan adam, 620 binden fazla fotoğraf ve 9 binden fazla videoyu kendi özel hesabında depoladı.

Chi, FBI'a bir Apple müşteri destek temsilcisinin kimliğine büründüğünü itiraf etti.

Kurbanlara kimliklerini ve şifrelerini vermeye ikna etmek için bir e-posta gönderdiğini açıklayan korsan, amacının kulanıcıların özel fotoğraflarına erişmek ve şantaj yapmak olduğunu söyledi.

Hakkındaki dört suçlamayı da kabul eden Hao Kuo Chi'nin, her bir suçlama için en az 5 yıl hapis cezası alması bekleniyor.