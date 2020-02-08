Olay, başkent Bangkok'un 250 kilometre kuzeydoğusundaki Korat (Nakhon Ratchasima) kentinde meydana geldi.

AFP'nin haberine göre, sağlık yetkilileri, şu ana kadar 17 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tayland polisi ise saldırgan askerin henüz yakalanamadığını bildirdi.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın bir alışveriş merkezi önünde otomobilinden indiği ve etrafa ateş açtığı görüldü.