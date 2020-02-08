Olay, başkent Bangkok'un 250 kilometre kuzeydoğusundaki Korat (Nakhon Ratchasima) kentinde meydana geldi.

Şu ana kadar en az 12 kişinin öldüğünü açıklayan Tayland polisi, saldırgan askerin henüz yakalanamadığını bildirdi.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın bir alışveriş merkezi önünde otomobilinden indiği ve etrafa ateş açtığı görüldü.