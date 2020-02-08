Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Tayland'da silahlı saldırı: En az 12 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Tayland'ın Korat kentinde, bir askerin açtığı ateş sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Olay, başkent Bangkok'un 250 kilometre kuzeydoğusundaki Korat (Nakhon Ratchasima) kentinde meydana geldi.
Şu ana kadar en az 12 kişinin öldüğünü açıklayan Tayland polisi, saldırgan askerin henüz yakalanamadığını bildirdi.
Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın bir alışveriş merkezi önünde otomobilinden indiği ve etrafa ateş açtığı görüldü.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 16:06
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