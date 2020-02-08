Yetkililer, Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı askerin, ilk önce kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar ettiğini duyurdu.

Kışla dışında sivillere ateş açan firari askerin, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezine girerek burada saklandığı belirtildi.

Polis, alışveriş merkezinin çevresinde güvenliğin sağlanarak askerin aranmaya başlandığını duyurdu.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın bir alışveriş merkezi önünde otomobilinden indiği ve etrafa ateş açtığı görüldü.

[ Jakrapanth Thomma isimli asker, düzenlediği saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. | Fotoğraf: AFP (Sosyal medya)]

Facebook hesabı kapatıldı

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını "Yorgunum." notuyla paylaştı.

Saldırganın, Facebook hesabında "ölüm herkes için kaçınılmazdır" mesajı paylaştığı bildirilirken, söz konusu hesabın kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan saldırıya ilişkin, paylaşım kurallarını ihlal eden içeriklerin kaldırılacağı belirtildi.

Saldırganın çavuş rütbesinde olduğu belirlendi

2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Kongcheep Tantrawanich, firari askerin çavuş rütbesinde olduğunu aktardı.

Saldırganın, en az 20 kişiyi öldürdüğü ve 31 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kışlada görev yapan üçüncü bir asker, yaralılara yardım eden bir doktor ve 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerine ulaşıldığını ancak alışveriş merkezinde başka ölü ve yaralı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.