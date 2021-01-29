Kellik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları, mangrov ağaçlarından kelliği tedavi edebilecek bir özü keşfettiklerini açıkladı.

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Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Fakültesi'nden Prof. Wanchai Deeknamkul, maddenin saç dökülmesini önlemenin yanı sıra saç büyümesini de desteklediğini söyledi.

Yüzde 75'in üzerinde etkili

Bilim insanları, en yaygın şikayet türü olan ‘androjenik alopesi’ (saç dökülmesi) ile muzdarip 50 kişiyle deney yaptıklarını, mangrov ağaçlarından elde edilen özün saçtaki dökülmeyi durdurduğu açıkladı.

Mangrov ağacından elde edilen Avicennia Marin adlı öz, kellik sorununa iyi geldiği belirtilen Avicequinon-C adlı kimyasalı içeriyor.

Prof. Wanchai Deeknamkul,özün kellik sorununa karşı yüzde 75'in üzerinde etkili olduğunu söyledi.