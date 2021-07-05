Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Tayland’da fabrikada patlama: 29 yaralı
[Fotoğraf: AP]
Tayland’ın başkenti Bangkok’un güneydoğusunda fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı.
Suvarnabhumi Havalimanı yakınlarındaki Bang Phli’de bir plastik palet fabrikasında sabaha karşı 03.00 civarında patlama oldu.
Patlamada ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Patlama nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.
[Fotoğraf: AP]
Arama kuurtarma çalışmaları sürüyor
Patlamanın hissedildiği Suvarnabhumi Havalimanı yetkilileri uçuşlarda herhangi bir aksama olmadığını söyledi.
Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Fabrikadaki işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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