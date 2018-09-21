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Tanzanya'daki feribot faciasında 100 fazla kişi öldü

Tanzanya'daki Victoria Gölü'nde dün feribotun alabora olarak batması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı. 200 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Tanzanyadaki feribot faciasında 100 fazla kişi öldü

Bölge Valisi John Mongella, Tanzanya'da bulunun Afrika'nın en büyük gölü Victoria'daki Ukara Adası'na giden bir feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybenlerin sayısının 100'den fazla olduğunu açıkladı. Kazada 37 kişi kurtarıldı, 200 kişinin ise boğulmuş olmasından endişe ediliyor. 

Tanzanya'nın Elektrik, Mekanik ve Hizmetler Dairesi'nden yapılan açıklamada, feribotta kaç yolcu olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Feribotun mısır ve çimento çuvalları da dahil olmak üzere kargo taşıdığı belirtildi.

Feribot'un neden alabora olduğu henüz belli değilken, aşırı yüklenme sonucu böyle bir kazanın yaşanmış olabileceği düşünülüyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Victoria Gölü, Tanzanya, feribot, alabora
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