Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taliban yeni hükümeti açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: Hassan Akhund Başbakan, Molla Baradar Başbakan Yardımcısı, Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.
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Etiketler: Afganistan Son Dakika Taliban
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