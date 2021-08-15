Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı esnada ABD ordusunun, başkentteki büyükelçiliğini tahliye ettiği aktarıldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre ise çok sayıda Avrupa Birliği personeli Kabil'deki daha güvenli bir noktaya taşındı.

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

[Grafik: TRT Haber]

Taliban'dan açıklama

Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.

Pakistan sınırı kapattı

Öte yandan, Pakistan, Taliban'ın kontrolüne geçen Torkham sınırını kapattığını duyurdu.

Kararın, Afganistan tarafındaki ''olağanüstü durum'' sebebiyle alındığı aktarıldı.

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