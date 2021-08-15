Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters
Taliban Kabil'e girmeye başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başladığını duyurdu.
Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı esnada ABD ordusunun, başkentteki büyükelçiliğini tahliye ettiği aktarıldı.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre ise çok sayıda Avrupa Birliği personeli Kabil'deki daha güvenli bir noktaya taşındı.
Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.
[Grafik: TRT Haber]
Taliban'dan açıklama
Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.
Pakistan sınırı kapattı
Öte yandan, Pakistan, Taliban'ın kontrolüne geçen Torkham sınırını kapattığını duyurdu.
Kararın, Afganistan tarafındaki ''olağanüstü durum'' sebebiyle alındığı aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Afganistan Son Dakika Taliban
Son Haberler
- 11:24
- 11:20
- 11:23
- 11:22
- 11:19
Sıradaki Haber
Taliban saldırısından kaçan 84 Afgan asker Özbekistan'a sığındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz