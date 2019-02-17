Vatikan'dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan emekli din adamının görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan men edildiği belirtildi.

Halen ABD'nin Kansas eyaletinde bir manastırın lojmanında yaşayan 88 yaşındaki Theodore McCarrick'in men kararının ardından dini tören ve ayinlere katılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. Vatikan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçen yıl McCarrick'in kardinal unvanını geri almıştı.

Malta Valletta'nın Başpiskoposu ve Vatikan'da McCarrick'i yargılayan üst düzey ekibin üyesi olan Charles Scicluna, kararın kilisenin harekete geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Scicluna, "Bu çok önemli bir sinyal. Piskoposların hesap verebilirliğinden bahsediyorsak, biz bunu gerçekten yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

McCarrick'in papazlıktan çıkarılmasının, Papa Francis'in Katolik Kilisesindeki cinsel taciz skandalını tartışmak için dünyanın farklı bölgelerinden piskoposlarla Vatikan'da yapacağı olağanüstü toplantının 5 gün öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA, Reuters