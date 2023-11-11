Parçalı Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2023 03:57

Suudi Arabistan'daki "Gazze" konulu iki zirve de bugün yapılacak

Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin bugün Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'daki "Gazze" konulu iki zirve de bugün yapılacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan ortak zirveye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün yapılması planlanan olağanüstü Arap Birliği ve İİT zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek

Filistin ve Suudi Arabistan, birkaç gün önce Gazze konusunda liderler düzeyinde acil bir Arap Birliği zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ardından da yine Suudi Arabistan, İİT'yi benzer bir toplantıya çağırmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Moody's ABD'nin kredi görünümünü negatife çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:00
Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 3 ölü
05:26
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
05:10
Ege Denizi'nde art arda iki deprem
04:54
Diyanet tarafından düzenlenen ders ve ek ders saatlerinde değişiklik
04:50
Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinden Hamas'ın sorumlu olduğunu savundu
04:40
Gazze'nin güneyine göç edenler: Kıyamet gününün dehşetini yaşadık
13 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
13 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ