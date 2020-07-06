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Suudi Arabistan’da 52 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı 52, vaka sayısı 4 bin 207 arttı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının bin 968'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 4 bin 207 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 213 bin 716’ya çıktığı aktarıldı.
Toplam iyileşen sayısının 149 bin 634 olduğu ifade edildi.
Etiketler: suudi arabistan'da koronavirüsSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 17:32
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