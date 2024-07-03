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Dünya
AA 03.07.2024 07:35

Suudi Arabistan: Filistin'in tanınırlığını artırmak için yakın çaba gösteriyoruz

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkesinin, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak ve Filistin’in uluslararası tanınırlığını artırmak için “yakın çaba“ gösterdiğini söyledi.

Suudi Arabistan: Filistin'in tanınırlığını artırmak için yakın çaba gösteriyoruz

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında dün Cidde kentinde toplandı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, toplantıda, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan’ın dostlarıyla siyasi ve insani işbirliği içerisinde yakın çaba gösterdiğine dikkat çekildi.

Oturumda ayrıca Filistin devletinin dünya çapında daha fazla tanınmasını desteklemek için uluslararası düzeyde hareket etme çabaları ve Gazze Şeridi’ndeki sivillere yardımın sürdürülmesi meselesi görüşüldü.

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Suudi Arabistan Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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