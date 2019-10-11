Dünya
Suudi Arabistan açıklarında İran tankerinde patlama11 Ekim 2019 Cuma 08:45 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 09:17
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
Öte yandan, İran Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, patlamaya 2 roketin neden olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA, Reuters