Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin Siccu köyünde aşiretler divanını topladı.

Geniş katılımlı toplantıya aşiret liderlerinin yanı sıra bölgedeki yerel meclis üyeleri, yerel polisler ve askeri komutanlar iştirak etti.

[Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin Siccu köyünde aşiretler divanını topladı. Fotoğraf: AA]

Meclisin siyasi ofis sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

Müslat, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı muhtemel operasyona ilişkin, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatmayı planladığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'ye "teröristlere desteği kes" çağrısı

Operasyonla terör örgütü YPG/PKK işgali sonucu evlerinden çıkarılan ailelerin yeniden yurtlarına döneceğini vurgulayan Müslat, "PYD/YPG/PKK’nın eylemlerine son verilmesi gerekmektedir. ABD'yi de bu terör çetelerine destek vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslat, terör örgütü YPG/PKK'nın varlığını sürdürebilmek için bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ı bahane ettiğini söyleyerek "Hatta bu bahaneyi güçlendirmek için elindeki DEAŞ mahkumlarını salıverdiği hususlarına da dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Aşiretler meclisi üyesi Müslat, operasyonun Suriye halkı için büyük bir önem taşıdığını kaydederek "Allah'ın izniyle atılacak bu adımın tüm Suriyeliler açısından, Suriye toprağının tamamının diktatörlükten, kin, nefret ve terörden kurtuluşu için bir umut ışığı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

150 aşiret, 2018’in son günlerinde Azez'in Siccu köyünde aşiretler divanında bir araya gelerek Aşiretler ve Kabileler Meclisini kurmuştu.

Kaynak: AA