Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Tutuklulara işkence yapan Suriyeli eski emniyet mensubuna müebbet
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, eski Suriyeli istihbaratçı Enver R. ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.
Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada karar açıklandı.
Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver R. ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Almanya Son Dakika Suriye Suriye Savaşı
Son Haberler
- 12:50
- 12:45
- 12:24
- 12:44
- 12:44
Sıradaki Haber
Pakistan Merkez Bankası kripto paraların yasaklanmasını tavsiye etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz