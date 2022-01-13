Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada karar açıklandı.

Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver R. ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

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