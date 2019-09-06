Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgeleri genel komutanı Ahmed İbrahim el Kürdi, terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli birliğinin boyutlarını TRT Haber’e anlattı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla istikrarın sağlandığı bölgelerde sağlanan huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütlerine fırsat verilmiyor. Türk polisinin eğittiği yerel güvenlik güçleri bugüne kadar pek çok saldırı girişimini engelledi.

Gözaltına alınanların ifadeleri terör örgtü YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki işbirliğini ortaya koyuyor.

"DEAŞ militanlarını Türkiye'ye göndermek istiyorlar"

Özgür Suriye Ordusu’nun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgeleri genel komutanı Ahmed İbrahim el Kurdi, bu işbirliğinin boyutlarını TRT Haber’e anlattı.

İbrahim el Kurdi, "Gördüğüm şu, Fırat'ın doğusundaki PKK unsurları DEAŞ militanlarını tutuklayıp eğitiyor. Onları özellikle mayın döşeme ve el yapımı patlayıcılar konusunda eğitiyorlar. Sonra bizim kontrolümüzdeki bölgeye eylem yapmaları için gönderiyorlar. Biz bu saldırı girişimlerine defalarca tanık olduk. Hatta şunu da biliyoruz, PKK, DEAŞ militanlarını Türkiye'ye de göndermeye çalışıyor. Biz burada DEAŞ militanlarının sınıra yaklaşmaması için tampon görevi görüyoruz." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ ile mücadele maskesi altında uluslararası destek arayışında. Amerikan yönetimi de terör örgütüne gönderdiği tırlar dolusu silahı bu gerekçeyle açıklıyor.

"DEAŞ'ı yeniden sahaya sürmeye hazırlanıyorlar"

İbrahim el Kurdi, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de teröristleri destekliyor. Onlarla işbirliği yapıyor. YPG'yi silahlandırıyor, askeri eğitim veriyor. Bakın açık ve net olarak söylüyorum sadece PKK'yı değil DEAŞ'ı da Amerika eğitiyor ve silah veriyor. Amerikalılar kamera karşısında DEAŞ'ı eleştirebilir ama gerçekte durum böyle değil. Şurası kesin ki birileri DEAŞ'ı yeniden sahaya sürmek için hazırlıyor. Peki neden? Cevabı çok basit. DEAŞ'ın varlığı onların çıkarlarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yakalanan militanlar genellikle Münbiç'ten gönderiliyor"

Azez’de görevli Başsavcı Yasir Ömer Paşa da, yakalanan teröristlerin ifadelerine ilişkin çarpıcı ayrıntıları TRT Haber'e anlattı.

Başsavcı Yasir Ömer Paşa, "PKK ve DEAŞ bölgede ortak hareket ediyor, onları yakaladığımız zaman sorguya alıyoruz, gözaltındaki PKK ve DEAŞ üyeleri ortak hareket ettiklerini itiraf ettiler. Peki amaçları ne? Amaçları huzuru bozmak. Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ortak saldırı düzenlemeyi amaçlıyorlar. Bakın burada huzur yok imajı vermek için mücadele içindeler. Yakaladığımız ajanlar da var. Genellikle teröristler Münbiç'ten geliyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber