Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top ve havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.https://t.co/KqATozn769 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2019

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir."

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.https://t.co/KqATozn769 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2019

Saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığını kaydetti.

Kaynak: TRT Haber