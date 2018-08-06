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Suriye medyası İsrail'i Suriyeli bilim adamına suikastla suçladı

Beşşar Esed’in kuzeninin sahibi olduğu al-Watan Gazetesi, Cumartesi günü kimyasal silahlar konusunda uzman bilim adamı Aziz Asbar’ın öldürülmesi konusunda Mossad’ı suçladı.

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Suriye medyası İsraili Suriyeli bilim adamına suikastla suçladı

Suriye rejimi destekçisi al-Watan Gazetesi, Cumartesi günü aracının patlatılması sonucu ölen Suriye Bilimsel Gelişim Merkezi Başkanı Dr. Aziz Asber’e suikastın İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Esed'in kuzeni Rami Maoluf'un sahibi olduğu gazete, bilim adamı Aziz Asbar'ın daha önce de saldıya uğradığını belitti.

Aziz Asbar'ın, Suriye'nin Masyaf kentinde Bilimsel Gelişim Merkezi Başkanlığı görevini yürüttüğü ve kimyasal silahlar konusunda uzman olduğu biliniyordu.

Azir Asbar’a yapılan suikastı Tahrir-i Şam (El Nusra) terör örgütü üstlenmişti.

Kaynak: Haaretz

Etiketler: suriya, suikast, israil
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