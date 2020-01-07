3 Ocak'ta Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani için önce Irak'ta, pazar günü de İran'ın Ahvaz ve Meşhed kentlerinde tören düzenlendi.

Cenaze, Tahran ve Kum şehirlerinde gerçekleştirilen törenlerin ardından Süleymani'nin memleketi Kirman'a götürüldü.

İranlı general burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

[Fotoğraf: AA]

Cenazede izdiham: 32 ölü, 190 yaralı

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı.

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 190 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD saldırısında öldürülmüştü

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: TRT Haber