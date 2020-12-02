Trump'tan Pompeo'ya: Savaş çıkarmadan İran'a baskıyı artır
ABD Başkanı Trump'ın başta İran olmak üzere dış politikada Dışişleri Bakanı Pompeo'ya geniş yetki verdiği, "Üçüncü dünya savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artır" dediği ileri sürüldü.
Amerikan Daily Beast haber sitesi, Amerikan Başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geniş yetki verdiğini yazdı.
Haberde, Trump'ın seçim sonuçlarına odaklandığı, başta İran olmak üzere dış politikayı Pompeo'ya bıraktığı ileri sürüldü.
Trump'tan Pompeo'ya yetki
Üst düzey bazı yetkililere dayandırılan habere göre Trump, savaş çıkarmadığı sürece Pompeo'ya, İran'a uygulanan baskıyı artırması konusunda yetki verdi.
Trump'ın, görevi Joe Biden'a devretmeden önce İran ekonomisini zora sokacak adımlar atmayı hedeflediği savunuldu.
Fahrizade suikastına değinildi
Haberde, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastına da değinildi.
Suikastın, İsrail ile Amerikan istihbaratlarının iş birliğiyle yapılmış olabileceği iddia edildi.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Abserd ilçesinde, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.