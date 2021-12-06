Sudan Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 48 kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, Batı Darfur eyaletine bağlı Kiranik kentinde iki kabile arasında silahlı çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmada 48 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kabile çatışmalarında 43 kişi daha ölmüştü

Eyaletin Cebel Moon bölgesinde geçen ay yaşanan kabile çatışmalarında da 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Kiranik kentinde 4 Aralık cumartesi günü çarşıda başlayan ve dün sabah yeniden alevlenen kabile çatışmasında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

"14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise ülkede 2022 yılında 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını ifade etmişti.



Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019’dan bu yana ekonomik kriz, salgın hastalıklar ve şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki insani ihtiyaçlar artıyor.