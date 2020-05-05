Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'daki Türk hastanın imdadına Türkiye yetişti
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin başkenti Hartum'da koronavirüse yakalanan ve tedavi edilmeden evine gönderilen Mehmet Hanefi Aydın, ambulans uçak ile Türkiye'ye getiriliyor.
55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Hartum Havalimanı'na öğle saatlerinde ulaşan ambulans uçak, Aydın'ı alarak Antalya'ya doğru havalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 18:15
Sıradaki Haber
Türkiye'den Filistin'e tıbbi malzeme yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz