Sudan’da ordu, başkent Hartum’da Genelkurmay karargahı önünde düzenlenen gösterilere müdahale ederek, göstericileri dağıtmaya başladı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, meydanda göstericiler tarafından kurulan çadırlar yanarken, meydandan sık sık silah sesleri duyuluyor.

Sudan Doktorlar Komitesi ise ordunun hala devam eden müdahalesinde en az bir kişinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığı duyurdu.

Öte yandan ordunun başkent Hartum'da birçok caddeyi kapattığı belirtiliyor.

Kaynak: Al Jazeera, Reuters

