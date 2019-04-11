Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

#SONDAKİKA

Sudan'da ordunun devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin içeriye girdiği belirtiliyor.https://t.co/oCUoNr0zY4 pic.twitter.com/o6Ij6rF7CT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Nisan 2019

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

Gözaltılar başladı

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan arasında Ulusal Kongre Partisi Başkanı Ahmed Harun ve Ömer el-Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha ve eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin de bulunuyor.

Hortum Uluslararası Havalimanında seferler durduruldu

Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor

Kaynak: AA, Al Jazeera