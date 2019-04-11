Sudan'da ordunun devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin içeriye girdiği belirtiliyor.
Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
Sudan'da ordunun devlet televizyonu binasını kuşattığı ve bazı askerlerin içeriye girdiği belirtiliyor.
Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...