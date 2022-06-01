Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg'den dörtlü görüşme açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.
Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Belçika Finlandiya İsveç NATO Son Dakika
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