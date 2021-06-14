Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık"

"Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız"

"Putin'le görüşme öncesi NATO müttefikleri olarak istişare ettik. Rusya ile gerilim ya da yanlış anlaşılma istemiyoruz; ancak savunma ve caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız."

"NATO Rusya'ya cevap verecek"

"Avrupa'da kara temelli nükleer füzeler yerleştirme niyetimiz yok ama NATO, Rusya'nın büyüyen silahlanmasına cevap verecek."

"Çin hızla nükleer silahlanmaya gidiyor"

"Çin hızla nükleer silahlanmaya gidiyor. Rusya ile ortak tatbikatlar dahil askeri iş birliğini arttırıyor."

"Küresel iklim değişikliği ışığında savunma politikalarımızı şekillendireceğiz."

"Ukrayna ve Gürcistan'da eğitim faaliyetleri devam edecek"

"Ukrayna ve Gürcistan'daki ortaklarımızla eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz."

"Bütçede de artış gerekiyor"

"2030 stratejisi için ulusal savunma harcamalarında artışın yanı sıra ortak bütçede de artış gerekiyor. NATO içerisinde daha fazla yatırım yapmaya karar verdik."

NATO özel siber güvenlik birimi kuruyor

"NATO kendini uzayda da savunmakta kararlı. Siber güvenlikte gerekli adımlar atılacak. Siber ortamın her zaman tehdit altında olduğu bir gerçek. Teknik olanaklarımızı arttıracağız. NATO içerisinde bununla ilgili özel birim oluşturuyoruz."

Kabil Havaalanı güvenliği: Türkiye çaba sarf ediyor

"NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti.

(Kabil Havaalanı güvenliği) Türkiye bu bağlamda önemli çaba sarf ediyor. Bunu nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. Bu bizim oradaki çalışmalarımız için de önemli. NATO müttefikleri, uluslararası Kabil Havaalanı'nın çalışmasına devam etmesi konusunda çalışmaya devam ediyor. Türkiye anahtar rol oynuyor, ancak henüz karar alınmadı."