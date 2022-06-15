NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi konuştu.



Gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu vardı.Türkiye'nin, iki ülkenin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek sebebiyle üyeliklerine sıcak bakmamasına değindi.



"Türkiye, terör konusunda endişelerini dile getiriyor" dedi. Bunların meşru endişeler olduğunun altını çizdi. "Türkiye'nin endişeleri konusunda yakın temas halindeyiz" ifadesini kullandı.



Dünyadaki tahıl krizi ve Ukrayna Rusya savaşı da Stoltenberg'in gündemindeydi.

NATO müttefiki Türkiye'nin tahıl krizinin çözümü için çaba gösterdiğine vurgu yaptı.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı ağır silahlar ve uzun menzilli sistemlerle desteklemeye devam edeceğini de söyledi.