NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Rusya Ukrayna’ya vahşi bir savaş başlattı

Diplomatik çözüm için defalarca girişimde bulunduk

Avrupa'nın güvenliği için kritik bir dönemden geçiyoruz

Bu soğukkanlı ve planlı bir işgal

Rusya bu pervasız hareketinin hesabını verecek

Rusya'yı acil şekilde diplomasiyi tercihe çağırıyoruz

Rusya'yı derhal ateşkese ve askerlerini çekmeye çağırıyoruz

Ukrayna her türlü müdafaa hakkına sahip

Bugün savunma planımızı yürürlüğe koyma kararı verdik

NATO acil mukavemet gücü harekete geçiyor

İttifakımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız

Barış, özgürlük ve demokrasi otoriter rejimlerin tehdidi altında

Demokrasi her zaman otokrasiye galip gelecektir

30 demokrasi olarak yekvücut ortak değerlerimizi savunuyoruz

NATO Ukrayna ile tam dayanışma halinde, Rusya ağır bedel ödeyecek

Ab ağır ekonomik yaptırımları devreye sokacak

Ukrayna askerlerinin işgale duruşunu tebrik etmem gerekir

Ukrayna ordusu verdiğimiz askeri destek sayesinde eskiye kıyasla daha donanımlı ve silahlı

NATO hava sahası 100'den fazla uçakla savunuluyor

NATO tarihin en güçlü ittifakı. Kimse yanlış hesap yapmasın doğu kanadına son haftalarda yığınak yaptık tüm üyeleri koruyacak kapasitedeyiz

Tüm diplomatik mesajlarımıza ve uyarımıza rağmen Rusya tansiyonu düşürmedi

Rusya bizim çözüm teklifimizi hiç ciddiye almadı çünkü başından beri bu işgali planlıyordu

Putin'in tehditkâr açıklamaları yeni normalin parçası

Bugünkü işgal sonrası yeni bir gerçek, güvenlik şartları ile karşı karşıyayız. Bir arada bu tehdide cevap vereceğiz

Türkiye'nin boğazları kapatması konuşulmadı

Türkiye kritik ve önemli bir müttefik

Bu tür bir kriz senaryosuna karşı savunma planlarımız yıllardır hazır. Askeri komutanlarımız bu yönergeler uyarınca hareket edecek

Ukrayna içinde NATO askeri yok, gönderme planımız da yok

Polonya ve doğu kanadındaki diğer üyelerimizi korumak için hava ve deniz devriyelerimizi arttırıyoruz

Rusya'nın işgal planını biliyorduk. Aylardır sahadan istihbarat geliyordu yine de son ana dek masada çözüm için çabaladık

Rusya bölgede etnik katliam olduğu gibi suni mazeretler üreterek işgal planını gerçekleştirdi. Aylardır inkâr etse de hep işgal hazırlığındaydı. Diplomatik çözümde samimi değildi

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