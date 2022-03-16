NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- NATO savunma kapasitesini önümdeki yılar için geliştirecek.

- Ukrayna’ya insani, askeri ve mali yardımlar sürecek.

- Putin derhal savaşı sonlandırmalı ve iyi niyetle diplomatik çözüme odaklanmalı. Moskova NATO’ya en küçük saldırının karşılıksız kalmayacağından emin olsun.

- Yüz binlerce asker NATO için teyakkuz halinde. NATO Ukrayna’ya asker göndermeyecek, hava sahasına da müdahale etmeyecek.

- Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmedik.

- NATO’nun Ukrayna’ya müdahalesi krizi ve savaşı büyütür. Ukrayna’nın kararlarına saygı duyuyoruz ve meşru müdafaasına destek veriyoruz.

- Putin askerlerini çekerse her tür diplomatik çözüm çabasını desteklemeye hazırız.

- NATO doğu Avrupa’da gerekirse yıllarca görev yapacak askeri üsler kurmaya hazırlanıyor. NATO acil mukavemet gücünü üç kat arttırdı. NATO çatışmayı körükleyen değil önleyen pozisyon alıyor.

- Acil mukavemet gücü ne gerekiyorsa onu yapacak.Güvenlik şartları tamamen değişti. Bir zamanlar stratejik partner gördüğümüz ortak konsey kurduğumuz Rusya, şimdi başka bir politika izliyor.

- Putin Ukrayna ordusunu hafife aldı. Ukrayna dışardan aldığı destekle direndi ve Putin’in planları boşa çıktı. Rusya’nın Çeçenistan ve Suriye’de yaptıkları ortada. Savaşın daha da korkunç hal almasından kaygılıyız.

- Rusya nükleer güç olarak tehdit dili kullanmaya başladı. Rusya’ya dair güvenlik risklerini hafife almıyoruz.

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