Stephen King'den Trump'a: Beceriksiz ahmak11 Eylül 2019 Çarşamba 09:02 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:56
ABD'li ünlü yazar Stephen King, son kitabında Donald Trump'ın göç politikalarından esinlenip esinlenmediği sorusuna, "O kitap, o beceriksiz ahmak başkan olmadan önce yazıldı" cevabını verdi.
Korku romanlarıyla tanınan Stephen King, Trump eleştirisiyle yeniden ABD basınının gündeminde.
Ünlü yazar, telekinetik ve telepatik güçlere sahip bi grup gencin kaçırılarak enstitü olarak bilinen bir toplama kampına gönderilmesini konu alan son kitabıyla ilgili soruları cevaplarken Trump'ı hedef aldı.
Kitabın Trump'ın göç politikalarından esinlenip esinlenmediği sorusuna, "O kitap, o beceriksiz ahmak başkan olmadan önce yazıldı. Dünyanın her yerinde çocuklar hapsedildi ve köleleştirildi. Umarım, Enstitü'yü okuyan insanlar bu yönetimin acımasız politikalarıyla ilgili şeyler bulur" cevabını verdi.
Stephen King daha önce de ABD Başkanı Trump'ın başkanlık döneminin, romanlarından daha korkunç olduğunu söylemişti.
Trump, King'i Twitter'dan engellemişti.
Kaynak: Independent