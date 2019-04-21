Dünya
Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırı: Çok sayıda ölü var
21 Nisan 2019 Pazar 07:48 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 09:08
Başkent Kolombo'daki oteller ve kiliselerde gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 52 kişi öldü 280 kişi yaralandı.
Sri Lanka polisinden yapılan açıklamada başkent Kolombo’da 3 otel ve 3 kilisede, Negombo şehrinde ise 1 kilisede patlama yaşandı.
Sri Lanka medyası patlamalarda en az 52 kişinin öldüğünü 280 kişinin yaralandığını duyurdu.
Patlamaların sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: TRT Haber, Reuters
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