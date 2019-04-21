Dünya

Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırı: Çok sayıda ölü var

21 Nisan 2019 Pazar 07:48 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 09:08

Başkent Kolombo'daki oteller ve kiliselerde gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 52 kişi öldü 280 kişi yaralandı.

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamada başkent Kolombo’da 3 otel ve 3 kilisede, Negombo şehrinde ise 1 kilisede patlama yaşandı. Sri Lanka medyası patlamalarda en az 52 kişinin öldüğünü 280 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamaların sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Kaynak: TRT Haber, Reuters Etiketler: sri lanka patlama kolombo kilise

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