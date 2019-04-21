Sri Lanka polisinden yapılan açıklamada başkent Kolombo’da 3 otel ve 3 kilisede, Negombo şehrinde ise 1 kilisede patlama yaşandı.

Sri Lanka medyası patlamalarda en az 138 kişinin öldüğünü 280 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan BBC'nin haberine göre patlamalar Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana geldi.

Patlamaların sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bakan Çavuşoğlu: Saldırıları lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

#SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 21 Nisan 2019

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters