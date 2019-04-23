Emniyetten yapılan açıklamada, terör saldırılarının ardından alınan geçici güvenlik tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara park edenlerin araçlarının ön camına telefon numaralarının olduğu bir not bırakmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Tedbire uymayan araçların şüpheli kabul edilip güvenlik güçleri tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, postanelerin de önceden paketlenmiş kargo gönderilerini kabul etmeyeceği kaydedildi.

Ülkede Paskalya saldırılarının ardından orduya olağanüstü hal yetkileri verilmişti.

Dün gece yarısından itibaren yürürülüğe giren yeni yetkilerle askerler terör şüphelilerini doğrudan tutuklayıp sorgulayabilecek.

Ne olmuştu?

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA