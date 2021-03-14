Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekara, topluluk içerisinde peçe takmanın ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

Weerasekaera, geçmişte Müslüman kadınların burka giymediğine işaret etti, halka açık yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını belirtti.

Weerasekara, ülkede kayıt altında olmayan ve milli eğitim politikaları uygun bulunmayan binden fazla medresenin de yakında kapatılacağını ifade etti.

Ülkede geçen yıl da koronavirüsten ölenlerin cenazelerinin yakılmasına yönelik bir karar alınmış, Müslümanlar karara tepki göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası insan hakları gruplarından da gelen tepkiler üzerine bu uygulama iptal edilmişti.