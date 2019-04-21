Yerel basında çıkan haberlere göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 190 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sri Lanka'da peş peşe yaşanan 8 bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında iki de Türk var. Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, hayatını kaybedenlerin ikisinin de Türk inşaat firmaları bünyesinde çalıştığını ve otellere yapılan saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. TRT Haber canlı yayınına katılan Özçuhadar, Sri Lanka'da bulunan Türklere otellerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

En az ikisi intihar saldırısı

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7'inci patlama meydana geldi.

Yetkililer 8'inci patlamanın ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "Çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka'daki terör saldırısına tepkiler

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan ve 185 kişinin öldüğü, 469 kişinin yaralandığı terör saldırısına Türkiye'den tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nı kutlayan insanlara yapılan terör saldırılarını kınadı.

Gül, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve tüm Sri Lanka halkının acısını paylaştığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sri Lanka'da gerçekleşen saldırıların terörün gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Selçuk, "Ülkemizde Kandil günü gerçekleşen saldırılar, Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nda gerçekleşti. Hiçbir kutsala saygısı olmayan terörü lanetliyor, Sri Lanka halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Terörün dini, dili, milleti olmaz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter'daki paylaşımında, Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen hain terör saldırılarını kınadı.

Sri Lanka halkına başsağlığı dileyen Selçuk, "Terörün dini, dili, milleti olmaz." ifadesine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise Twitter'dan, hiçbir halkın inandığı değerler üzerinden saldırıya uğramayı hak etmediğine vurgu yaptı.

Ersoy, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı kutlamaları sırasında inançlarını masumca yaşamaya çalışan insanları hedef alan aynı kör zihniyetin hain terör saldırısını kınıyorum. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum." paylaşımında bulundu.

Sri Lanka'da terör saldırılarına karşı eyleme geçme talimatı

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede kilise ve otelleri hedef alan saldırılar ile ardından meydana gelen iki patlama üzerine yaptığı açıklamada, "Bu komplodan sorumlu olan kişilere karşı sert eyleme geçilmesi konusunda talimat verdim." ifadesini kullandı.

Maithripala Sirisena, tüm emniyet ve savunma birimlerinden, kanun ve nizamın sürdürülmesi için tüm adımları atmasını, bu adi saldırıların hızla soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istediğini söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı yarın sabaha kadar geçerli olacak

Yerel Daily Mirror gazetesi de ülkede Sirisena'nın talimatı olan sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar geçerli olacağını yazdı.

Gazetenin haberinde 8. patlamanın da başkent Colombo'nun Dematogoda banliyösünde konutlara yakın bir bölgede meydana geldiği belirtildi.

Ülkede sosyal paylaşım siteleri geçici olarak engellendi

Sri Lanka hükümetinin ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters