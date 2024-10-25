Soykırımcı İsrail, 10'u çocuk 28 kişiyi daha öldürdü

Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'ta "el-Fera" ailesine ait evi hedef aldığını, çok sayıda kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Tanıklar, İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin kentin güneyindeki el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır, Giyzan en-Neccar mahallelerini hedef aldığını ve bu sebeple yüzlerce Filistinli ailenin Han Yunus'un batısına doğru yerinden edildiğini söyledi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde kentin doğusundaki bölgelere sınırlı kara saldırıları düzenlediğini söyleyen tanıklar, bununla eş zamanlı olarak hava saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail ordusunun karadan girdikleri bölgede Filistinlilerin evlerinde ve mülklerinde ciddi zarara yol açtığının altını çizdi.

Han Yunus'tan sağlık kaynakları, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kentin doğu ve güney bölgesindeki mahallelere yoğun saldırıları sebebiyle Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10'u çocuk 28 Filistinlinin cenazesi ile 40 yaralının getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.