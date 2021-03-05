Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.
Mogadişu'daki Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.
Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.
Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.
Etiketler: Somali Son Dakika
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