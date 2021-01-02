Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali'de bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i Türk 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 4 Türk vatandaşı da yaralandı.

Yaralıların durumu yakından takip ediliyor

Baknalıktan yapılan açıklamada, terör saldırısında yaralanan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun yakından takip edildiği vurgulandı.

Saldırı şiddetle kınandı

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada ayrıca, "Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.