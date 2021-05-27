Somali’nin resmi haber ajansı sosyal medyadan "Başbakan ve devlet liderleri seçim anlaşmasını imzaladı" duyurusunda bulundu.

Somali’de parlamentonun 8 Şubat'ta yeni bir Cumhurbaşkanı seçmesi gerekiyordu, ancak yeni milletvekillerinin seçilmesi, seçim komitesinin oluşumuyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle süreç ertelendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) seçimlerin en yakın zamanda yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Seçim sistemi nasıl işliyor?

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen parlamento üyeleri, hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

