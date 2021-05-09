Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de karakolun önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir karakolun hedef alındığı intihar saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, başkent Mogadişu’ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Ali, "Saldırıda kaç kişinin öldüğünü söylemek daha erken ama çok sayıda olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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