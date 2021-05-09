Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, başkent Mogadişu’ya bağlı Waberi bölgesindeki karakola intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Ali, "Saldırıda kaç kişinin öldüğünü söylemek daha erken ama çok sayıda olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.