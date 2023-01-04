Somali'de teröristlerin hedefinde bu kez ülkenin orta kesiminde yaşayan siviller vardı.

Teröristler, Mahas kasabasında bomba yüklü iki aracı eş zamanlı patlattı.

Patlamalarda ilk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybederke, çok sayıda yaralı var.