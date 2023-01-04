Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Somali'de bombalı saldırı: 9 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bomba yüklü 2 araçla yapılan saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.
Somali'de teröristlerin hedefinde bu kez ülkenin orta kesiminde yaşayan siviller vardı.
Teröristler, Mahas kasabasında bomba yüklü iki aracı eş zamanlı patlattı.
Patlamalarda ilk belirlemelere göre, 9 kişi hayatını kaybederke, çok sayıda yaralı var.
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