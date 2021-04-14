Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'de bir minibüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde bir yola döşenen patlayıcı, 24 kişiyi taşıyan minibüsün geçtiği sırada infilak etti.
Minibüste bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Somali
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